Şırnak buz tutan gölün üzerinde hatıra fotoğrafı

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Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en fazla kurtarış yapan kaleci Muslera oldu

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera bu sezon Şampiyon Ligi'nde 25 kurtarışla en fazla kurtarış yapan kaleci oldu ve bu alanda zirvede yer aldı.