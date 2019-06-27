27.06.2019 11:52
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ŞIRNAK CİZRE'DE POLİS ARACINA SALDIRIYA 8 GÖZALTI

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde devriye görevi yapan polisleri taşıyan zırhlı araca el yapımı patlayıcıyla saldırıda bulunanlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde devriye görevi yapan polisleri taşıyan zırhlı araca el yapımı patlayıcıyla saldırıda bulunanlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Yafes Mahallesi'nde geçen Salı günü akşam saatlerinde devriye görevi yapan polis özel harekat ve terörle mücadele ekiplerini taşıyan zırhlı araca el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik bugün saat 05.00'te birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.ŞIRNAK CİZRE'DE POLİS ARACINA SALDIRIYA 8 GÖZALTI
Kaynak: DHA
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