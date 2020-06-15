Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak

Şırnak'ın Cizre ilçesinde esnaf, koronavirüsün yayılımını engellemek amacıyla iş yerlerini gönüllü 10 gün kapatma kararı aldı.

15.06.2020 18:56 | Son Güncelleme: 15.06.2020 23:14

Cizre'de son günlerde artan koronavirüs vakalarının önüne geçmek amacıyla ilçe esnafı, sosyal medyada bir araya geldi. Esnaf, ilçede salgını kontrol altına almak ve yayılmasını önlemek amacıyla 10 gün süreyle iş yerlerini kapalı tutma kararı aldı. Bugün başlayan uygulamayla Cizre ilçesinde çok sayıda iş yerlerinin açılmadığı gözlendi.

Sosyal medyada başlatılan uygulamaya vatandaşların da evden çıkmayarak destek verdiğini söyleyen Dağkapı Mahallesi Muhtarı Cafer Ebret, "Koronavirüsün ilçemizde yayılmaması için esnafımız 10 gün boyunca iş yerlerini kapatma kararı aldı. Vatandaşlarımız da gönüllü olarak evden çıkmama kararı aldı" dedi.

"BAŞKA KİMSE ACI ÇEKMESİN"

21 yıldır kahvehane işleten Fettah Cıvıldak, salgının yayılımını önlemek amacıyla iş yerini 10 gün boyunca açmayacağını belirterek, "Cizre halkı olarak bu kararı verdik. İnsanlarımızın sağlık ve sıhhati için dükkanlarımızı gönüllü olarak 10 gün kapatmalıyız. Koronavirüsün yayılmaması için kapatmalıyız. Başka kimse acı çekmesin. Herkesi gönüllü olarak dükkanlarını kapatmaları için davet ediyorum" dedi.

Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak

"BİZ DE RİSK ALTINDAYIZ"

Esnaf Abdulaziz Bilge ise, "Koronavirüs halk arasında etkileşimden dolayı artmaya başladı. Bu etkileşimi en aza indirmek için bir esnaf olarak kendimizce böyle bir karar aldık. Çünkü biz de risk altındayız. Bu riski azaltmak için dükkanlarımızı belli bir süre kapatma kararı aldık" diye konuştu.

Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Cizre, Güncel, Haber

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