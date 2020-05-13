ŞIRNAK Cudi Dağı'nın yamacına 4 milyon 800 bin TL'lik çok amaçlı park

Cudi Dağı'nın yamacına 4 milyon 800 bin TL'lik çok amaçlı parkŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Cudi Dağı yamacına 4 milyon 800 bin TL maliyetli çok amaçlı park yapımına başlandı.

13.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 13.05.2020 15:49
Cudi Dağı'nın yamacına 4 milyon 800 bin TL'lik çok amaçlı park
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Cudi Dağı yamacına 4 milyon 800 bin TL maliyetli çok amaçlı park yapımına başlandı. Proje tamamlandıktan sonra yeşil alanlar, oyun parkları, spor sahaları ve düğün salonu bulunan çok amaçlı park vatandaşların hizmetine sunulacak.
Silopi ilçesinde Cudi Dağı yamacındaki Görümlü beldesine 2 kilometre uzaklıkta çalılık ve çayırlarla kaplı alana, çok amaçlı park yapılacak. Görümlü Belediyesi tarafından hazırlanan projenin maliyeti 4 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. 12 bin metrekare alan üzerine 4 kademeden oluşacak çok amaçlı parkın içerisine 2 halı saha, 2 çok amaçlı spor sahası, 300 kişilik yemek ve toplantı salonu, yeşil alanlar, çocuk oyun alanları ve açık alan düğün salonu inşa edilecek.
'RAHATÇA HALAY ÇEKEBİLECEKLERİ ALAN OLACAK'
Beldeye yeni bir görüntü kazandıracak proje hakkında bilgi veren Görümlü Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu, "Belde halkına çok amaçlı park kazandıracağız. Startını verdik, inşaatına başladık. 4 kademeden oluşuyor" dedi.
Arazinin el verdiği şartlara uygun olarak projeyi tasarladıklarını belirten Başkan Tellioğlu, şunları söyledi:
"Her kademede yeşil alanlar, park dinleme alanları olacak. Bunun yanında çocuk oyun parkı olacak. En önemlisi de belde halkına açık alan düğün salonu yani bu da yaklaşık 100 metreye 80 metre alanda rahatça halay çekebilecekleri düğünlerini yapabilecekleri bir alan olacak. Yaklaşık 4 milyon 800 bin TL şu an ki maliyeti. Bizim en büyük amacımız, hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürüp sosyal açıdan bunu yapabilmek. AK belediyeciliği Görümlü halkına gerçek anlamda tanıtmak." ŞIRNAK Cudi Dağı’nın yamacına 4 milyon 800 bin TL’lik çok amaçlı park

Kaynak: DHA

Etiketler: Görümlü, Silopi, Cudi, Güncel, Haber

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