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Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

06.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:30Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz, AA'nın düzenlediği
Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.
AA'nın "", "yaşam" ve "" kategorilerinde yer alan 51 fotoğrafı inceleyen Yılmaz, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğraflarına oy verdi.
Yılmaz, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin tarihe not olarak düştüğü fotoğrafların hepsinin ayrı bir emeği ve güzelliği olduğunu söyledi.
"İçlerinden en iyilerini yaşam, spor ve haber kategorisinde seçtik. Ajans yaptığı bu çalışmayla Şırnak'tan Edirne'ye kadar birbirinden güzel fotoğrafları tarafımıza sunmak suretiyle Türkiye ve hatta dünya arasında bir bağ kurmuş oluyor" diyen Yılmaz, çalışmada emeği geçen tüm ajans çalışanlarına teşekkür ederek, başarılar diledi.

Mustafa Yalçın, Mehmet Yılmaz, Şırnak, Güncel

Kaynak: AA

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