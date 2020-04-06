Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz'dan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin, "Bugüne kadar Şırnak Adalet Sarayı, Ceza İnfaz Kurumlarının tamamı ile cezaevinde görev yapan personelde, hükümlülerde ve tutuklularda pozitif çıkan bir vakaya rastlanmamıştır.

06.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:49
Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin, "Bugüne kadar Şırnak Adalet Sarayı, Ceza İnfaz Kurumlarının tamamı ile cezaevinde görev yapan personelde, hükümlülerde ve tutuklularda pozitif çıkan bir vakaya rastlanmamıştır." dedi.
Yılmaz, Şırnak T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin titizlikle uygulandığını söyledi.
Adliye binası ile kullanılan araçların uzman ekipler tarafından her gün düzenli olarak dezenfekte edildiğini belirten Mehmet Yılmaz, personelin ateşinin ölçüldüğünü, eldiven ve maske takmasının sağlandığını aktardı.
Yılmaz, adliyedeki ilan panoları ve çeşitli noktalara koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler ve dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgilendirme afişleri asıldığını dile getirerek, önlemlerin periyodik olarak devam ettiğini bildirdi.
"Tedbirlerin titizlikle uygulanması neticesinde Şırnak Adalet Sarayı, Ceza İnfaz Kurumlarının tamamı ile cezaevinde görev yapan personelde, hükümlülerde ve tutuklularda pozitif çıkan bir vakaya rastlanmamıştır." diyen Mehmet Yılmaz, virüs salgınının, millet olarak titizlikle ve kararlılıkla alınacak tedbirlerden daha güçlü olamayacağını vurguladı.
Yılmaz, vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölümlere el dezenfektanları konulduğunu dile getirerek, salgına karşı Şırnak Adliyesinde ve ilgili kurumlarda gerekli önlemlerin uygulandığını kaydetti.
Bu süreçte tedbirlerin en üst seviyeye çıkarılarak rutin temizliklerin artırıldığını, dezenfekte işlemlerinin günlük düzenli aralıklarla yapılmaya başlandığını ifade eden Mehmet Yılmaz, şöyle konuştu:
"Adliyeye giren vatandaşların ateş ölçümleri yapılarak, kişisel mesafeye dikkat etmeleri ve uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır. Tedbir amacıyla tüm personele koruyucu maske, eldiven ve dezenfektan dağıtıldı. Adalet Bakanlığımızın açıklamış olduğu tüm tedbirler de titizlikle yerine getirilmektedir. Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda 1147 hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır. Açık Ceza İnfaz Kurumumuzda da 500 civarında hükümlümüz bulunmakta. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Alınan tedbirler çerçevesinde gerekli kontroller yapılmaktadır."
"Ceza infaz kurumlarına ilk kez alınacak tutuklular ayrı bir bölümde barındırılarak 14 günlük gözlem süresi bittiğinde herhangi bir sağlık problemleri olmadığı kesin olarak belirlenince diğer koğuşlara alınmaktadır." diyen Yılmaz, "Ceza infaz kurumlarına dışarıdan gelen personel dahil hiç kimse dezenfekte edilmeden, eldiven, maske takmadan ve ateş ölçümleri yapılmadan içeri alınmamakta. Ayrıca ceza infaz kurumlarının iç bölümlerinde ve koğuşlarında da dezenfekte çalışmaları titizlikle yapılmaktadır." şeklinde konuştu.
Mehmet Yılmaz ayrıca, 277 infaz ve koruma memurunun izole tedbirleri kapsamına alındığını belirterek, "Hükümlülerimizi ve tuttuklarımızı nasıl ailelerinin emaneti olarak gördüysek, personelimizi de öyle görüyoruz." diye konuştu. Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz’dan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama

Kaynak: AA

Etiketler: Şırnak, Güncel

Haberin Videosu :

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz'dan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz'dan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek Haberler
Erdoğan, kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek
Türkiye’de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? Haberler
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber Haberler
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber
Kovid-19 adliyelere sıçradı! 12 hakim ve savcının virüs testi pozitif Haberler
Kovid-19 adliyelere sıçradı! 12 hakim ve savcının virüs testi pozitif
Teknoloji devinden korona hamlesi! Maske üretimine başladı Haberler
Teknoloji devinden korona hamlesi! Maske üretimine başladı
Vaka sayısında ikinci sırada olan kentimizde yine aynı manzara! Haberler
Vaka sayısında ikinci sırada olan kentimizde yine aynı manzara!
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı Haberler
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı
Türkiye’de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya’dan sonra ikinciyiz Haberler
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz

Son Dakika Güncel Haberleri

15:49: İş yerinden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı - Haber 15:47: Büyükşehir 4 bin 618 vatandaşın talebini karşıladı - Haber 15:47: Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden güvercinlere yem desteği - Haber 15:46: Karaman OSB'den 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek - Haber 15:45: Eşi korona virüs tedavisi gören yaşlı kadın ölünce sokak karantinaya alındı - Haber 15:28: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak - Haber 15:11: Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? - Haber 15:00: Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı - Haber 14:49: Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor - Haber 14:30: Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz - Haberler 14:14: Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı - Haber 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber