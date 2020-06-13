ŞIRNAK Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldıŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, elektrik dağıtım şirketi ekiplerince kurtarıldı.

13.06.2020 15:13 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:23
Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, elektrik dağıtım şirketi ekiplerince kurtarıldı.
Silopi ilçesindeki Görümlü beldesi yolu üzerinde elektrik direğine bir kedinin mahsur kaldığını fark eden Selim Taşkın, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, enerjinin kesilmelerinin ardından sepetli araçla mahsur kalan kediye ulaştı. Direkten indirilen kedi, sokağa bırakıldı. ŞIRNAK Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Silopi, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Haber
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Çorum’da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu Haber
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak Haber
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak Haber
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada Haber
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Haberler››Güncel››ŞIRNAK Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:31: Son dakika haberleri: İstanbullular denize akın etti, yoğunluk havadan görüntülendi - Haber 16:31: İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar - Haber 16:30: Başkan Şahin: "Meslektaşlarımız, mükellef ile devlet arasında köprü görevini üstlenmiştir" - Haber 16:30: Mehmetçik kimsesiz kadın için ev yaptırdı - Haber 16:30: SİVAS Gemerek'te sağanak etkili oldu - Haber 15:35: Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi - Magazin 14:38: Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu - Haberler 14:34: Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak - Haber 14:30: AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış - Haber