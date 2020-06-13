ŞIRNAK Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldıŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, elektrik dağıtım şirketi ekiplerince kurtarıldı.
13.06.2020 15:13 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:23
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, elektrik dağıtım şirketi ekiplerince kurtarıldı.
Silopi ilçesindeki Görümlü beldesi yolu üzerinde elektrik direğine bir kedinin mahsur kaldığını fark eden Selim Taşkın, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, enerjinin kesilmelerinin ardından sepetli araçla mahsur kalan kediye ulaştı. Direkten indirilen kedi, sokağa bırakıldı.
Kaynak: DHA