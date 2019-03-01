Şırnak Emniyet Müdürlüğü Araç Filosunu Genişletti

Şırnak
(AA) - İl Emniyet Müdürlüğü
vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla bünyesine yeni polis araçları kattı.
Emniyet İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan Şırnak
Valisi Mehmet Aktaş, emniyet bünyesinde ömrünü tamamlamış araçların satılarak yerine 11 yeni araç daha alındığını söyledi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden 4 araç tahsis edilmesiyle toplam 15 aracın Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünü envanterine girdiğini ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:
"Bizim burada devlet olarak en önemli görevimiz insanımızın huzurunu güvenini sağlamak. Şırnak ilimiz maalesef çok uzun yıllar adı terörle anılıyordu. Allah'a şükür son yıllarda özellikle güvenlik kuvvetlerimizin emeğiyle, gayretiyle Şırnaklı hemşerilerimizin desteği ile bugün ülkemizin en huzurlu en güvenli şehirlerinden biri haline gelmiştir. Tabi bu güvenlik hizmetinin sağlanabilmesi için gerekli personelin yanında, araç ve gerece ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada Allah devletimize zeval vermesin diyoruz. Her türlü imkanlarını Şırnak'ımız için seferber ediyor. Bu kapsamda böyle bir hizmeti de bugün yürürlüğe almış oluyoruz."
Törene, AK Parti
Şırnak Milletvekili
Rızgin Birlik, Şırnak Belediye Başkanı Turan
Bedirhanoğlu, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Selçuk
yıldırım ve emniyet personelleri katıldı.
Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Güncel
Kaynak: AA