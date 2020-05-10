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ŞIRNAK Evde bakımı yapılan kadınlara 'Anneler Günü' sürprizi

Evde bakımı yapılan kadınlara 'Anneler Günü' sürpriziŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde yatağa bağımlı ve kronik hastaların tedavilerini yapmak için evlerine giden sağlık çalışanları, annelere çiçekli sürpriz yaptı.

10.05.2020 13:14 | Son Güncelleme: 10.05.2020 13:17
Evde bakımı yapılan kadınlara 'Anneler Günü' sürprizi
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde yatağa bağımlı ve kronik hastaların tedavilerini yapmak için evlerine giden sağlık çalışanları, annelere çiçekli sürpriz yaptı.
Silopi Devlet Hastanesi bünyesindeki sağlık çalışanları, bakım ve tedavileri yapılan hastaların evlerinde ziyaretleri aralıksız sürüyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle koruyucu kıyafetlerle hastaları ziyaret giden sağlık çalışanlar, hasta kadınlara Anneler Günü sürpriz yaptı.
Kronik hasta ve yaşlıların tedavilerini yapmak için evlere giden sağlık çalışanları, yanlarında getirdikleri çiçekleri kadınlara vererek, Anneler Günü'nü kutladı. Çiçeği alan annelerin sevinçleri ise yüzlerine yansırken, hem tedavide hem de özel günlerinde kendilerini unutmayan sağlık çalışanlarına dua ettiler. Kendilerine yapılan sürpriz karşısında sevinç yaşadığını söyleyen Mevlide Otrakçıer,Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadınız. Bugün de çiçek getirdiğiniz, çok teşekkür ederim dedi.
Fatma Diclehan ise kendisine çiçek veren sağlık çalışanlarına karşılık, bahçesindeki gülleri koparıp verdi.
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ŞIRNAK Evde bakımı yapılan kadınlara ’Anneler Günü’ sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Anneler Günü, Silopi, Güncel, Haber

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