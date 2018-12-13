Şırnak
- Hakkari
karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
ŞIRNAK - Şırnak Hakkari karayolu şiddetli yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Şırnak'ta 3 gündür aralıksız yağan yağmur sonrası Uludere
ilçesine bağlı Ortasu köyünde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Şırnak-Hakkari ve Beytüşşebap
yolu ulaşıma kapandı. Yolun her iki tarafında DA uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri onlarca iş makinasıyla yolu açma çalışmalarına devam ediyor.
Hakkari,Şırnak
13 Aralık 2018 Perşembe 00:33