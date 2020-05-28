ŞIRNAK HDP ilçe binasının kapısını yakmaya çalıştı, gözaltına alındı

HDP ilçe binasının kapısını yakmaya çalıştı, gözaltına alındıŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, HDP ilçe binasının ana giriş kapısını ateşe veren şüpheli M.B., yakalanarak gözaltına alındı.

28.05.2020 18:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:51
HDP ilçe binasının kapısını yakmaya çalıştı, gözaltına alındı
ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, HDP ilçe binasının ana giriş kapısını ateşe veren şüpheli M.B., yakalanarak gözaltına alındı.
HDP Cizre İlçe Başkanlığı'nın ana giriş kapısına saat 01.00 sıralarında gelen şüpheli, yanıcı maddeyle kapıyı ateşe verdi. Kapının alt kısmı kısmen yanarken, güvenlik güçlerince yürütülen çalışmada olayı gerçekleştiren kişinin M.B. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.B.'nin emniyetteki sorgusu devam ederken, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı. ŞIRNAK HDP ilçe binasının kapısını yakmaya çalıştı, gözaltına alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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