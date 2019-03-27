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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, "Meralarımızın açılması ve desteklerimizle birlikte inşallah Şırnak'ı hayvancılık merkezi haline getireceğiz." dedi.Temaslarda bulunmak amacıyla Şırnak'a gelen Aksu, Vali Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret ettikten sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yürütülen "Meyveciliği Geliştirme Projesi " kapsamında çiftçilere sertifikalı fidan dağıtılması amacıyla düzenlenen törene katıldı.Çiftçilere ceviz, badem, zeytin ve fıstık fidanları dağıtan Aksu, yıl içerisinde 40 bin fidan dağıtacaklarını, bunu her yıl ikiye katlayarak çiftçiye destek olacaklarını söyledi.Terör nedeniyle kapalı olan meraların ilk kez geçen yıl açtıklarını kaydeden Aksu, hayvancılık noktasında ciddi bir akım başladığını belirtti."Meralarımızın açılması ve desteklerimizle birlikte inşallah Şırnak'ı hayvancılık merkezi haline getireceğiz." diyen Aksu, bakanlık olarak yeşili, doğayı ve çiftçilere fidan desteği vermeyi çok önemsediklerini bildirdi.Aksu, 2023 hedeflerinin olduğunu, Türkiye'de dünya nüfusu kadar fidan dikmeyi hedeflediklerini aktararak, "Fidanlar Fidanlarımızla Büyüyor" projesiyle 10 milyon öğrencinin fidan diktiğini, bunu artırarak sürdürdüklerini kaydetti.Daha sonra Atatürk Mahallesindeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Aksu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka ve partililerle görüştü.Aksu, partililere hitaben yaptığı konuşmada, bölge insanının Başkanlık Sistemi'ne büyük bir teveccüh gösterdiğini, bunun yerel seçim sonuçlarına olumlu yansıyacağına inandığını dile getirdi.Yarka'nın Ankara'da çok sevilen bir kişi olduğunu ifade eden Aksu, şöyle devam etti:"Yarka'nın Ankara'da çalıp açamayacağı kapı yok. Tarım ve hayvancılık kenti olan Şırnak'ta biz her türlü yardıma hazırız. Terör saldırıları öncesinde 5 milyona yakın hayvanımız vardı, terör saldırılarında çiftçimiz bunları satmak zorunda kaldı. Devlet olarak siz emredeceksiniz Mehmet Yarka yapacak Mehmet Yarka emredecek biz bakanlık olarak gereğini yapacağız."Belediyelere yapılan görevlendirmelerle güzel hizmetlerin olduğunu ifade eden Aksu, bu hizmetlerin devamının seçimin ardından AK Parti adayları ile devam edeceğini anlattı.Yarka'nın kent için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Aksu, şöyle konuştu:"Buradan rekor bir başarı bekliyoruz. Biz de buraya rekor yatırımlar ve destek vermeye söz veriyoruz. Dolaysıyla bu fırsatı kaçırmayalım. Adayımız gördüğümüz kadarıyla halk tarafından çok isteniyor ve seviliyor. Genel merkez tarafından da özellikle istenen bir arkadaşımız oldu. Çaba göstererek rekor bir oyla Yarka'yı 1 Nisan günü başkan olarak görelim."Bakan Yardımcısı Aksu, daha sonra bir otelde sivil toplum kuruluş temsilcileriyle bir araya geldi.