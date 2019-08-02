Haberler» Güncel» Haber

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Nurettin Yılmaz asaleten atandı

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Nurettin Yılmaz'ın asaleten ataması gerçekleştirildi.

02.08.2019 18:47 Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Nurettin Yılmaz asaleten atandı
Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Nurettin Yılmaz'ın asaleten ataması gerçekleştirildi.
Yaklaşık 4 yıldır Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Yılmaz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre görevine asaleten atandı.
Yılmaz, yaptığı açıklamada, görevine asaleten atandığını belirterek, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Nurettin Yılmaz, Şırnak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:46   Kütahya'da kaldırım yenileme çalışmaları
19:46   Karabük'teki silahlı kavga
19:44   Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a yapılan "torpil" suçlamasında SGK kayıtları ortaya çıktı
19:42   Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri - HAN
19:41   Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
19:40   Bursa'da, Ürdünlü diş hekiminin kaçak muayenehanesine baskın
19:39   Ayazma Millet Bahçesi gün sayıyor