Şırnak İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük Göreve Başladı

Şırnak
İl Sağlık Müdürü olarak atanan üroloji uzmanı Op. Dr. İsmail Başıbüyük, göreve başladı.
Başıbüyük, yaptığı açıklamada, bölge halkının en iyi hizmete layık olduğunu söyledi.
Yaklaşık iki yıl önce Cizre
Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde görev yaptığını daha sonra bir süre İstanbul
'da özel bir hastanede mesleğini sürdürdüğünü ifade eden Başıbüyük, Şırnak'a atanmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Bölgeye en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını dile getiren Başıbüyük, "Vatandaşlara en iyi hizmeti nasıl götüreceğimizin hesaplarını yapacağız. Bu planlama yapıldığı takdirde aşamayacağımız engel kalmayacaktır." dedi.
Cizre,Şırnak
22 Kasım 2018 Perşembe 13:47