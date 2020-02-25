Haberler » Güncel » Şırnak'ın dağ köylerinde zorlu yaşam - Haber

Şırnak'ın dağ köylerinde zorlu yaşam

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı dağ köylerinde zorlu yaşam devam ediyor.

25.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:49Şırnak'ın dağ köylerinde zorlu yaşam
'ın ilçesine bağlı dağ köylerinde zorlu yaşam devam ediyor. Çetin kış aylarında yüksek rakımlı köylerde yaşayanlar baharın gelmesini dört gözle bekliyor.

Beytüşşebap'ta aylardır çetin kış şartları etkisini göstermeye devam ediyor. Yüksek rakımlı dağ köyleri olan , Güneyyaka, , Gökçe, Bölücek ve Ballı köylerinde kış etkisini sürdürüyor. Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan köylülerin kış mesaisi aylardır sürüyor. Tek geçim kaynağı küçükbaş hayvancılık olan köylülerin dileği bir an önce bahar aylarının gelmesi.

Sadık Acer isimli çiftçi, yıllardır hayvancılıkla uğraştığını söyledi. Acer, "Beşağaç köyünde kalıyorum, yıllardır hayvancılıkla uğraşıyoruz. Köyümüz yüksek rakımlı olduğu için kışları çok sert geçer, bahar çok geç gelir. Her gün hayvanların içindeyiz. Köy hala beyazlar içinde bu zorlu yaşamımız iki ay daha devam edecek. Karlar eriyince yaylaya çıkacağız tekrar" dedi. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Yeşilöz, Beşağaç, Şırnak, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
25.02.2020 14:50:35