31 Mart 2019, 19:51
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Şırnak'ın Güçlükonak İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Şırnak

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Bahattin Aktuğ kazandı.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Bahattin Aktuğ kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Bahattin Aktuğ bin 474, HDP adayı Mehmet Emin Kılıç 734, MHP adayı Yasemin Nas 31 oy aldı.

-Aktuğ'un özgeçmişi-

Bahattin Aktuğ, 1948 yılında Siirt'in Eruh ilçesi Güçlükonak köyünde doğdu. İlkokulu Güçlükonak'ta, Ortaokulu ise Siirt'te tamamladı. 8 yıl köy koruculuğu görevini yaptı. Aktuğ, evli ve 12 çocuk babasıdır. Bahattin Aktuğ, AK Parti, Şırnak, Güçlükonak, Güncel
Kaynak: AA