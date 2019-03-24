24 Mart 2019, 11:42
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Son Dakika! Şırnak'tan Acı Haber! Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 20 Yaralı Var

Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında askerleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 20 asker de yaralandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde askerleri taşıyan midibüs devrildi. Kazada 1 asker şehit oldu, 20 asker de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Silopi, Şırnak ve Cizre'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

ZIRHLI MİDİBÜS DEVRİLDİ

Kaza, bugün sabah saatlerinde Cizre- Şırnak karayolu Botaş mevkiinde meydana geldi. Silopi ilçesindeki Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'nda görevli askerleri Cizre ilçesindeki Şerafettin Elçi Havalimanı'na götüren zırhlı midibüs, kontrolden çıkıp devrildi.

1 ASKER ŞEHİT OLDU, 20 ASKER YARALI

Kahreden kazada 1 asker şehit oldu, 20 asker de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Silopi ve Cizre'deki hastanelere kaldırıldı.

Silopi, Şırnak, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: İHA



YORUMLAR (9)
IM: BU ARACI KİM KULLANIYORUM İYİ ARAŞTIRILIR. ŞÜPHE DUYMAK ELDE DEĞİL ŞEHİDİMİZ ALLAH RAHMET EYLESİN YARALILARA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM.
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CINKO : yeter artık
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VATANSEVER: Surekli bir askeri arac devrildi,kaza yapti haberleri ve aci olan...sehidimiz var.Ne kolay elin oglu,ele kolay .bu arac kazalarinin altinda garanti bir kotuluk,dolap var.Askeri araclari acemile r mi kullaniyor.İtirazimiz var boyle bos olumlere.Arac kazasi meselesinin incelenmesi lazim.Asker tasiyan surucu,csn tasidigini bilmelidir.Canimiz yaniyor ya..
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DAMDAN: Herkesin üstüne büyük görevler dusuyor medyası eğitimciler herkes..bu ulkede en buyuk eksiklik şunu ogrenmeliyiz soğuk kanlı ve Çok sakin olabilmeli yapılan her şey soguk kanlı konsantre...halbuki ot için birbirini öldürenler 5 lira için 50 kişi taşlı sopalı trafikte solladı sağladı birbirini sıkıstiranlar...bunlar duzelmedikçe !!!?????.......ALLAH rahmet eylesin bu trafik terörüde hala çok büyük sorun......
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MUŞLU : Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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