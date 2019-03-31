Şırnak'ın Uludere İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Sait...

Şırnak
'ın Uludere
ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti
adayı Sait Ürek
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Sait Ürek 2 bin 776, HDP
adayı Selehattin Ürün
bin 660, CHP
adayı Salih Tanık
352 oy aldı.
Ürek'in öz geçmişi
Sait Ürek, 1978 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesinde doğdu. Ürek, ilköğretimini ve lise eğitimini Uludere'de tamamladı. Sait Ürek, 2012 yılında AK Parti Uludere İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerine aktif olarak katkıda bulunan Ürek, evli ve 5 çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA