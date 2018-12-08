Şırnak Irak Sınırındaki Düğün Halayı, Drone ile Görüntülenebildi

08 Aralık 2018 Cumartesi 14:40



08 Aralık 2018 Cumartesi 14:40

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı, Irak sınırındaki Gülyazı köyünde korucu başı Mesut Güney'in kızı Eda (21) ile gazi korucu Selman Encü'nün oğlu Gökhan Encü (24), dillere destan düğünle dünyaevine girdi. Yöreye özgü kıyafetler giyen kadın ve erkeklerin çektiği halay, fotoğraf makinesinin kadrajına sığmadı. Halay, drone ile havadan görüntülendi.Irak sınırının sıfır noktasında, 28 Aralık 2011'de terörist sanılarak savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 34 kişinin hayatını kaybettiği Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde, güvenlik ve huzurun sağlanmasının ardından aşiretler, birbiri ardına yaptığı düğünlerle gündeme geliyor. Son olarak Gülyazı köyünde korucu başı Mesut Güney'in kızı Eda ile gazi korucu Selman Encü'nün oğlu Gökhan Encü, 2 gün 2 gece süren düğünle hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikahlarını ise Uludere Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yakınoğlu kıydı.Geniş bir arazinin tahsis edildiği düğüne Kaymakam Mehmet Fatih Yakınoğlu'nun yanı sıra, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bölgedeki aşiret liderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sanatçı Gazi Yıldırım'ın söylediği Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde yöreye özgü kıyafetlerle halay çeken kadın ve erkekler, çiftin mutluluğuna ortak oldu. Arazinin çevresinde oluşturulan ve fotoğraf makinesinin kadrajına sığmayan halay, drone ile havadan görüntülendi.Kızının düğününe katılan konuklara teşekkür eden baba Mesut Güney, Kızımın düğününe yoğun bir ilgi vardı. Öncelikle düğüne gelen bütün Uludereli hemşerilerime, iyi ve kötü günde bizleri yalnız bırakmayan Uludere Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz sayın Mehmet Fatih Yakınoğlu'na sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bildiğiniz gibi bizim burada, Doğu'da düğünler coşkulu olur. Artık Batı'daki düğünler gibi, kız-erkek ayırımı yapmıyoruz dedi.GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ-------------------------------Dronla havadan çekilen düğün görüntüleri-Dronla çekilen kalabalık düğün görüntüsü-Dronla yakından çekilen halay görüntüleri-Kaymakamın düğün törenine katılıp ve daha sonra nikahlarını kıyma görüntüsü-Gelen misafirlerin görüntüleri-Halay çeken bayan ve erkeklerin görüntüleri-Gelen misafirlerin yöreye ait giydikleri renk'a renk kıyafetlerin görüntüleri-Gelin babasıyla röportaj-Bunlarla ilgili detay ve genel görüntüler-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera Emin BALBEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)(Tür: Yurt)