ŞIRNAK İş makinesi taşıyan TIR, bahçe duvarına çarptı

İş makinesi taşıyan TIR, bahçe duvarına çarptıŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, iş makinesi taşıyan TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, önce bir evin bahçe duvarına ardından da elektrik direğine çarparak, durdu.

21.05.2020 15:17 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:20
İş makinesi taşıyan TIR, bahçe duvarına çarptı
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, iş makinesi taşıyan TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, önce bir evin bahçe duvarına ardından da elektrik direğine çarparak, durdu.
Kaza, öğle saatlerinde Beytüşşebap ilçe merkezindeki Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Nurettin Kılıç'ın kullandığı 06 EG 5761 plakalı, iş makinesi yüklü TIR, yokuş aşağı ilerlediği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı. TIR, önce bir evin duvarına ardından da elektrik direğine çarparak durdu. Sürücü Kılıç'ın kaza anında atladığı TIR'ın üzerindeki iş makinesi yola devrildi.
TIR ve devrilen iş makinesinin yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. ŞIRNAK İş makinesi taşıyan TIR, bahçe duvarına çarptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Beytüşşebap, Güncel, Haber

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