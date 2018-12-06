Şırnak İyilik Hareketi'nden Silopili Öğrencilere Mont, Ayakkabı ve Oyun Seti

06 Aralık 2018 Perşembe 17:06



06 Aralık 2018 Perşembe 17:06

İstanbul Yeryüzü İyilik Hareketi Derneği'nce Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Gazipaşa İlkokulu'ndaki 160 öğrenciye mont ve ayakkabı, 70 öğrenciye ise akıl oyunları seti gönderildi.Silopi'deki Gazipaşa İlkokulu'nda görevli öğretmen Güllü Bildik, İstanbul'daki Yeryüzü İyilik Hareketi Derneği ile irtibat kurdu. Dernek yönetimi, okulda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere mont, ayakkabı ve akıl oyunları seti gönderdi. Dernek üyesi aile hekimi Dilek Avcı tarafından Silopi'ye getirilen hediye paketleri, okul idaresine teslim edildi. Okul idaresi, daha önce tespitini yaptığı 160 öğrenciye ayakkabı ve mont, 70 öğrenciye ise akıl oyunları setlerinden teslim etti. Avcı, Bot, mont ve oyun setlerini Gazipaşa İlkokulu öğrencilerimize kardeşliğimiz bir sembolü olarak dağıttık. Bundan dolayı çok mutluyuz. Onların sevinçlerine ortak olduk dedi.Gazipaşa İlkokulu'nun müdürü Ömer Değer ise 2 bin kilometreden gelip sırf çocuklarımızın yüzünü güldürmek iyilik hareketini yeryüzüne yaymak Silopi'yi de bu işin içine kattığı için Yeryüzü İyilik Hareketi Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Bu çalışma ile 160 öğrencimize mont ve ayakkabı, 70 öğrencimize de akıl oyunları seti dağıtıldı diye konuştu.