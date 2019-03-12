Şırnak Kahraman Polis, İntihar Etmek İsteyen Kadını Kurtardı

Kahraman polis, intihar etmek isteyen kadını kurtardı Şırnak
'ın Cizre
'de psikolojik sorunları olduğu iddiasıyla intihar etmek için Dicle
Nehri'ne atlayan 39 yaşındaki Asiye E.'yi olay yerinde devriye gezen bir polis memuru tarafından nehirde kurtarıldı.
Olay, Cizre ilçesindeki Dicle mahallesinde meydana geldi. Bırca Belek
Parkı kenarında devriye görevinde bulunan polis ekipleri, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Asiye E.'nin intihar amaçlı Dicle Nehri'ne atladığını fart etti. Asiye E.'nin nehre düşmesi üzerine polis memuru Nuh Toprak, nehre atlayarak kadını akıntıya rağmen suda yakalamayı başardı. Kahraman polis memuru genç kadını kendi çabalarıyla nehir kıyısına getirildi. Kıyıda bekleyen diğer polis memurlarının yardımı ile sudan çıkarılan Asiye E. olay yerine sevk edilen ambulansla Cizre Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulanan genç kadın hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Genç
kadını kurtaran polis memuru Nuh Toprak ise vatandaşlar tarafından kahraman olarak ilan edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Dicle, Polis, Güncel
Kaynak: DHA