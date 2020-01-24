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Şırnak kar altında kaldı

Şırnak'ta dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

24.01.2020 10:09 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:15Şırnak kar altında kaldı
'ta dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Onlarca köy yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak'ın ve ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Onlarca köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri ve özel idare ekipleri dün akşamdan beri yolları açık tutmak için yoğun bir mesai harcıyor. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 1 metreyi geçti. Mecit Gökçe adındaki çiftçi beklenen karın yeni yağdığını söyledi. Gökçe, "Eskiden çok kar yağıyordu. Şimdi öyle değil eskisi gibi yağmıyor. En fazla 1 metre kar yağıyor. Şimdi dünden beri yağan kar ilk defa bu kadar gelince asıl karın yeni yağdığını söyleyebilirim" dedi.

Ekipler yolları açık tutmak için yoğun bir mesai harcıyor. Beytüşşebap Şırnak yolunun kapanmaması için ekipler çalışmalarını sürdürürken, onlarca köy yolu ulaşıma kapandı. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Uludere, Şırnak, Güncel

Kaynak: İHA

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