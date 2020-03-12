ŞIRNAK Kardan mahsur kalan köylülere, 1 ay sonra ulaşıldı
Kardan mahsur kalan köylülere, 1 ay sonra ulaşıldıŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı, yolu kardan kapalı Yeşilöz köyünde yaşayan ve 1 aydır haber alınamayan 11 kişiye, ekiplerin 5 günlük çalışması sonucu ulaşıldı.
12.03.2020 16:59 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:14
Kardan mahsur kalan köylülere, 1 ay sonra ulaşıldı
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı, yolu kardan kapalı Yeşilöz köyünde yaşayan ve 1 aydır haber alınamayan 11 kişiye, ekiplerin 5 günlük çalışması sonucu ulaşıldı.
Faraşin Yaylası bölgesinde bulunan Yeşilöz köyünde yaşayan 11 kişilik Yacan ailesinden 1 aydır haber alınamayınca Beytüşşebap Kaymakamlığı'nca çalışma başlatıldı. İlçe Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, 45 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilöz köyüne ulaşmak için harekete geçti. Kar kalınlığının yer yer 6 metreye ulaştığı bölgede yol açma çalışması başlatan ekipler, 5 gün sonra Yeşilöz köyüne ulaştı. Ekipler, getirdikleri gıda malzemelerini de 1 aydır haber alınamayan Yacan ailesine teslim etti. 1 aydır kar yağışı nedeniyle köylerinde mahsur kalanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, ekiplerin fedakarca çalışarak, kardan mahsur kalan Yacan ailesine ulaştığını belirtip, "İlçemiz geçen yıl olduğu gibi bu yıl da zor ve çetin bir kış yaşıyor. Bu zor şartlara rağmen Beytüşşebap'taki tüm devlet kurumlarımız özverili bir şekilde hizmet etmeye devam ediyor. İlçemizin kış şartlarının en zor geçtiği köylerimizinken biri olan Yeşilöz köyünde aileye ulaştırmak için ilgili kurumlarımızda çalışan mesai arkadaşlarım fedakarca çalışarak, kısa sürede yoları kardan temizlendi. Halka hizmet şiarıyla Beytüşşebap'ta devletimizin birer neferi olarak ilçe halkına en zor şartlarda dahi hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ
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Bölgenin drone görüntüleri
Ekiplerin yol açma çalışmaları
Bölgede biriken kar
Röportajlar
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Emin BAL/ BEYTÜŞŞEBAP (DHA)
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı, yolu kardan kapalı Yeşilöz köyünde yaşayan ve 1 aydır haber alınamayan 11 kişiye, ekiplerin 5 günlük çalışması sonucu ulaşıldı.
Faraşin Yaylası bölgesinde bulunan Yeşilöz köyünde yaşayan 11 kişilik Yacan ailesinden 1 aydır haber alınamayınca Beytüşşebap Kaymakamlığı'nca çalışma başlatıldı. İlçe Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, 45 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilöz köyüne ulaşmak için harekete geçti. Kar kalınlığının yer yer 6 metreye ulaştığı bölgede yol açma çalışması başlatan ekipler, 5 gün sonra Yeşilöz köyüne ulaştı. Ekipler, getirdikleri gıda malzemelerini de 1 aydır haber alınamayan Yacan ailesine teslim etti. 1 aydır kar yağışı nedeniyle köylerinde mahsur kalanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, ekiplerin fedakarca çalışarak, kardan mahsur kalan Yacan ailesine ulaştığını belirtip, "İlçemiz geçen yıl olduğu gibi bu yıl da zor ve çetin bir kış yaşıyor. Bu zor şartlara rağmen Beytüşşebap'taki tüm devlet kurumlarımız özverili bir şekilde hizmet etmeye devam ediyor. İlçemizin kış şartlarının en zor geçtiği köylerimizinken biri olan Yeşilöz köyünde aileye ulaştırmak için ilgili kurumlarımızda çalışan mesai arkadaşlarım fedakarca çalışarak, kısa sürede yoları kardan temizlendi. Halka hizmet şiarıyla Beytüşşebap'ta devletimizin birer neferi olarak ilçe halkına en zor şartlarda dahi hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ
-----------------
Bölgenin drone görüntüleri
Ekiplerin yol açma çalışmaları
Bölgede biriken kar
Röportajlar
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Emin BAL/ BEYTÜŞŞEBAP (DHA)
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ŞIRNAK Kardan mahsur kalan köylülere, 1 ay sonra ulaşıldı
Etiketler : Beytüşşebap, Yeşilöz, Güncel
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