ŞIRNAK KIZILAY'DAN HABUR'DAKİ ŞOFÖRLERE İFTAR

ŞIRNAK'ın Silopi
ilçesindeki Habur Sınır Kapısı
üzerinden Irak
'a yük taşıyan yaklaşık bin şoföre, Kızılay
tarafından iftar yemeği verildi. Türk Kızılayı
Silopi ve Cizre
şubeleri ile Cizre Ticaret ve Sanayi Odası sponsorluğunda Şırnak
İl Özel İdaresi'ne bağlı TIR Parkı'nda iftar programı düzenlendi. İftar yemeğine Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş ve yaklaşık bin şoför katıldı. Saha içerisinde Kızılay ekiplerince açılan yemek standında şoförlere yemek ve içecekler ikram edildi. İftarın açılmasından sonra Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş şoförlerinin sıkıntılarını dinledi.
Türk Kızılayı Silopi Şube Başkanı Murat Tatar
amaçlarının Irak'a yük taşıyan ve ailelerinden uzak olan şoförleri yalnız bırakmayarak yanlarında olduklarını göstermek olduğunu söyledi.
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Kaynak: DHA