26.05.2019 15:45
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ŞIRNAK KIZILAY'DAN HABUR'DAKİ ŞOFÖRLERE İFTAR

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a yük taşıyan yaklaşık bin şoföre, Kızılay tarafından iftar yemeği verildi.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a yük taşıyan yaklaşık bin şoföre, Kızılay tarafından iftar yemeği verildi.
Türk Kızılayı Silopi ve Cizre şubeleri ile Cizre Ticaret ve Sanayi Odası sponsorluğunda Şırnak İl Özel İdaresi'ne bağlı TIR Parkı'nda iftar programı düzenlendi. İftar yemeğine Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş ve yaklaşık bin şoför katıldı. Saha içerisinde Kızılay ekiplerince açılan yemek standında şoförlere yemek ve içecekler ikram edildi. İftarın açılmasından sonra Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş şoförlerinin sıkıntılarını dinledi.
Türk Kızılayı Silopi Şube Başkanı Murat Tatar amaçlarının Irak'a yük taşıyan ve ailelerinden uzak olan şoförleri yalnız bırakmayarak yanlarında olduklarını göstermek olduğunu söyledi. ŞIRNAK KIZILAY'DAN HABUR'DAKİ ŞOFÖRLERE İFTAR Irak, Silopi, Kızılay, Şırnak, Güncel
Kaynak: DHA