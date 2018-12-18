18 Aralık 2018, 10:18
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Şırnak Merkezli 7 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Şırnak Merkezli 7 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Şırnak merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 6'sı muvazzaf 15 şüpheli yakalandı.

Şırnak merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 6'sı muvazzaf 15 şüpheli yakalandı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada, 15 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine, 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 4 muvazzaf subay ve 2 muvazzaf astsubay ile daha önce görevinden ihraç edilen 6 polis memurunun da aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor. Şırnak
Kaynak: AA