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Şırnak merkezli FETÖ/FDY operasyonu: 7 gözaltı

Şırnak merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

22.10.2019 17:08Şırnak merkezli FETÖ/FDY operasyonu: 7 gözaltı
Şırnak merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 Emniyet Müdürlüğü personeli, öğretim görevlisi, muvazzaf subay ile 3 ihraç edilen emniyet personeline yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şırnak, Mardin, Erzurum, Antalya, Hatay ve Kayseri'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şırnak, Güncel

Kaynak: AA

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