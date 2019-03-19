Şırnak Merkezli Fetö Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Şırnak
merkezli operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince Ankara
, Adana
, Hatay
, Yozgat
, Gaziantep
, Aksaray
, Kocaeli
, Çanakkale
ve Konya
'da gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Serbest bırakılan 7 kişiden 6'sının "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.
Şırnak, Güncel
Kaynak: AA