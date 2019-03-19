Şırnak Merkezli Fetö Operasyonunda 4 Tutuklama

Kaynak: DHA

ŞIRNAK merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Emniyet Genel Müdürlüğü içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Şırnak merkezli Ankara, Adana, Hatay, Yozgat, Gaziantep, Aksaray, Çanakkale, Kocaeli ve Konya'da güvenlik güçlerince eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen 11 eski polis gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 7 şüpheliden 6'sının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.- Şırnak