Şırnak Merkezli Terör Operasyonu: 25 Gözaltı

Şırnak merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 25 zanlı gözaltına alındı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütünün "mahalle meclisi" yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Şırnak'ın Cizre ilçesi ile 2 ilde belirlenen adreslerde arama yapıldı.
Çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı.
Güncel
Kaynak: AA