Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Öğretmenlere Baklava

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:48

ŞIRNAK'ta, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, merkez ve bağlı köy ile beldelerde görev yapan öğretmenlere baklava gönderildi. Merkez Cumhuriyet Ortaokulu'nu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz , öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlarken kendilerine baklava ikramında bulundu. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Şırnak 'taki tüm okullara baklava gönderdiklerini belirten Yılmaz, "24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, geleceğimizin inşasını yapan değerli öğretmenlerimizi, en ücra köydeki öğretmenlerimizi dahi unutmadığımızı, sürekli yüreklerimizde olduklarını hatırlatmak amacıyla, öğretmenlerimizin bizim için ne kadar değerli oldukları mesajı verme adına bugün tüm okullarımıza, en ücra köydeki, mezradaki okullarımızda görev yapan öğretmenlerimize tatlı gönderdik. Adı üstünde tatlı, tatlı bir tebessümle öğretmenlerimiz karşıladı. ve çok olumlu bir hava estirdi. Öğretmenlerimiz çok memnun oldular. Okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz hatırlandıklarını, önemsediklerini gördükleri için çok memnun oldular. İdaricilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından resmi ve özel Whatsapp grubumuzdan onlarca teşekkür mesajları geldi. Demek ki insanların kalbine dokunduğunuz zaman bunun parayla olmadığını gördük. Kalbine dokunduğunuz zaman o insanları mutlu edebiliyorsunuz. Ufak bir dokunuşla biz inşallah Öğretmenler Günü münasebetiyle bugün ilimizde tüm öğretmenlerimize tatlı ikramı yaparak, öğretmenlerimizin gönlüne dokunduğumuzu hissettik" dedi.Şırnak'ta 8 bin öğretmenin görev yaptığını belirten Yılmaz, "Anadolu'nun farklı illerinden, farklı bölgelerden buradaki çocuklarımızı eğitmek amacıyla görev yapan öğretmenlerimizin bizim için çok kıymetli ve değerli olduklarını bildirmek isteriz. Her zaman, her koşulda, her türlü maddi ve manevi sıkıntılarında yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Öğretmenlerimiz bizim baş tacımızdır. Bizim varlık sebebimiz onlardır. Öyle kutsal bir görev yapıyor ki öğretmenlerimiz, bir nesil inşa ediyorlar, bir medeniyet inşa ediyorlar. Onun için toplumun her kesiminden öğretmenlerimize saygı göstermesini istiyoruz. Bu anlamda tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Hepsine meslekle hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.- Şırnak