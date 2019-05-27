ŞIRNAK MÜSİAD'DAN SİLOPİ'YE YATIRIM ZİYARETİ

Kaynak: DHA

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesini ziyaret eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Şekerli beraberindeki heyetle, iş insanlarıyla bir araya geldi.Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş ile bir araya gelen MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Şekeri, TIR Parkı'ında 3 bin kişiye istihdam sağlayacak yatırım planını görüştü. Toplantıda İstanbul ve bir çok ildeki iş insanlarının Irak sınırına yatırım yapma planları görüşüldü.Toplantının ardından açıklama yapan MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Şekerli, bölgeye yatırımın gelmesi için öncelikle yatırım ortamının sağlanması gerektiğini ifade ederek, Sosyal dokuya dokunmamız lazım. İş insanları olarak sadece kendi rahatımızda, refah ortamımızda değil toplumun her kesimine birçok duyarlı çalışmalarımız var. Derdimiz vatanımız, milletimiz bir arada yaşayabilme gücümüzdür. Şırnak'ta Silopi'de iş konuşmamız lazım. Planladığımız bazı konular var. Önümüzdeki günlerde inşallah Anadolu'dan İstanbul'dan yatırımcıyı bilhassa Irak'a ticaret yapan yatırımcıyı bu bölgeye getirebilecek çalışmalar yapacağız. Orta ölçekli sanayi modelini sayın valimizle görüştük. Bu bölgede sanayi için birkaç lokasyon var, henüz netleştirmedik. Orta ölçekli sanayi modelimiz 500 metrekare ile 2 bin metrekare arası olan sanayi modellerimizdir. Buraya yatırımcıyı getirebilmek için il önce ortam sağlamamız gerekir. Genel merkezimizde birçok proje var. Fakat önemli projeyi buraya getirebilmektir. Yine de yapacağımız çalışmalar sonucunda 3 bin kişi burada istihdam sağlanırö dedi.