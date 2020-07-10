ŞIRNAK Nerdüş Deresi’ni kirleten kömür ocaklarına faaliyet durdurma cezası

Nerdüş Deresi'ni kirleten kömür ocaklarına faaliyet durdurma cezası

ŞIRNAK Valiliği, Cudi Dağı eteklerindeki 7 maden ocağına, Dicle Nehri'ne akan Nerdüş Deresi'ni kirlettikleri gerekçesiyle gerekli şartları yerine getirene kadar faaliyeti durdurma ve 1 işletmeye Çevre Kanunu'na muhalefetten 88 bin 499 TL para cezası verdi.

Cudi Dağı eteklerinde bulunan kömür ocaklarının kirli suyunun, Dicle Nehri'ne akan ve bir dönem su samurlarının yaşadığı Nerdüş Deresi'ni kirletmesi üzerine harekete geçen Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerini kömür ocaklarında inceleme yapmak üzere görevlendirdi. Ekiplerin yaptıkları incelemede bazı kömür ocaklarının kirli atık sularını dinlendirmeden Nerdüş Deresi'ne akıttığı tespit edildi. Bir işletmeye Çevre Kanunu'na muhalefetten, 88 bin 499 TL idari para cezası verilirken, 7 işletmenin de ocak içerisinde bulunan çamurlu suyu önlem almadan direkt deşarj etmelerinden dolayı, gerekli önlemleri alınıncaya kadar faaliyetleri durduruldu.

'GEREKLİ DENETİMLERİ YAPIYORUZ'

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, hem medyada çıkan haberler hem de valiliğe yapılan başvurular üzerine harekete geçtiklerini ifade ederek, "Geçtiğimiz yıl da diğer ocaklara yönelik çalışmalar yaptırmıştık. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzce, orada ocakların sağlık bir şekilde işletilmesine yönelik adımların atılması hususunda ceza ve tebligatlar yapılmıştı. Süre tanınmış ve orada çökertme ve dinlenme havuzlarının yapılmasını sağlamıştık. Ona göre yeniden faaliyetlerine izin verilmiş ve faaliyetlerine devam etmişlerdir. Şimdi yeni faaliyet sahalarının oluştuğu ve burada yapılan çalışmalarda bu önlemlerin alınıp alınmadığına yönelikte konuyu öğrenir öğrenmez de talimatlandırdık. Ekiplerimiz sahaya indi. Tespitlerini yaptılar. Gerekli cezai işlemleri uyguladık ve orada bu şartlar yerine getirilinceye kadar faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik kararları da almış durumdayız. Orayı işleten ilgili firmaya tebligatlar yapılacak. Önlemlerin alınması neticesinde, sağlıklı bir şekilde çevre şartlarına uygun bir şekilde faaliyetlerine devam edebilecekler. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bu ve benzeri konularda ilgili ekiplerimizle gerekli takipleri yapıyoruz. Gerekli denetimleri yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.