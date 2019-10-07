Haberler » Güncel » Haber

Şırnak öğrenciler, okulda kırmızı halıyla karşılanıyor

Öğrenciler, okulda kırmızı halıyla karşılanıyorŞırnak'ın Silopi ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda öğrenciler, haftada bir gün kırmızı halı, şeker ve kolonya ile karşılanacak.

07.10.2019 13:05
Öğrenciler, okulda kırmızı halıyla karşılanıyor
Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda öğrenciler, haftada bir gün kırmızı halı, şeker ve kolonya ile karşılanacak.
Silopi ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlk Okul Müdürü Nurettin Kaden, öğrencilerin kendilerini farklı ve değerli hissetmelerini sağlamak amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Yeni uygulama ile öğrenciler, haftanın bir günü Müdür Kaden tarafından kırmızı halıyla karşılanacak. Öğrenciler, şeker ve kolonya ikramının ardından sınıflara geçecek.
'BİR ÖĞRENCİNİN MUTLU OLMASI BAŞARISINA ETKİ EDECEKTİR'
İlk kez bugün öğrenclerini kırmızı halıda karşılayan Mehmet Akif Ersoy İlk Okul Müdürü Nurettin Kaden, Öğrencilerde bir heyecan oluşmasını ve kendilerini değerli hissetmelerini istedik. Uygulamamıza bugün başladık. Bunu haftanın bir günü çocuklara sürpriz şeklinde yapacağız. Bir öğrencinin gerçekten mutlu olması başarısına etki edecektir dedi.
Şırnak öğrenciler, okulda kırmızı halıyla karşılanıyor

Mehmet Akif Ersoy, kırmızı halı, Silopi, Şırnak, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:51 ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye küstah operasyon tehdidi
18:50 Amatör Spor Haftası
18:50 Spor a milli takım teknik direktörü şenol güneş'in açıklamaları
18:49 TESKİ Halı Saha Futbol Turnuvası başladı
18:47 Mehmet Akif Mahallesi'nde kaldırım çalışması yapıldı
18:47 DUOF sanal herbaryum olarak kullanıma açıldı
18:47 Trabzon'da cami inşaatının avlu temeli çöktü: 2 yaralı (2)