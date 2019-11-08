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Şırnak ortak devriye görevindeki türk askerinin zırhlı araçlarını taşladılar

Ortak devriye görevindeki Türk askerinin zırhlı araçlarını taşladılar'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, Türkiye ile Rusya'nın üçüncü ortak kara devriyesi sırasında bir grup, Türk askerlerinin zırhlı araçlarını taşladı.

08.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:55
Ortak devriye görevindeki Türk askerinin zırhlı araçlarını taşladılar
'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, ile 'nın üçüncü ortak kara devriyesi sırasında bir grup, Türk askerlerinin zırhlı araçlarını taşladı.
Türk askerleri ve Rus askeri polisleri, bugün Şırnak'ın İdil ile Silopi ilçeleri arasındaki Alakamış bölgesinde, 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında üçüncü ortak kara devriyesine başladı. Haseke'ye bağlı Kahteniye ilçesinin Deyrunağa bölgesinde, devriye faaliyeti sırasında bir grup, Türk askerinin taşındığı zırhlı araçları taşladı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Türk güvenlik güçlerinin, saldırganlara müdahale etmediği ve devriye faaliyetini sürdürdüğü anlar yer aldı.
Şırnak ortak devriye görevindeki türk askerinin zırhlı araçlarını taşladılar

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA


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