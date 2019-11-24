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Şırnak protokolü öğretmenlerle birlikte türkü okudu

ŞIRNAK'ta 24 Kasım Öğretmen Günü kutlamaları etkinliğinde Vali Ali Pehlivan ve diğer protokol üyeleri öğretmenlerle birlikte türkü söyledi.

24.11.2019 15:17 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:17Şırnak protokolü öğretmenlerle birlikte türkü okudu

ŞIRNAK'ta 24 Kasım Öğretmen Günü kutlamaları etkinliğinde Vali Ali Pehlivan ve diğer protokol üyeleri öğretmenlerle birlikte türkü söyledi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde kutlama etkinlikleri düzenlendi. Etkinliğe, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, öğretmenlerin toplumun gelişmesinde öncü olduklarını söyledi. Vali Pehlivan, öğretmenliğin bir meslekten öte olduğuna dikkat çekerek, "Üzerlerimizde büyük emekleri olan öğretmenlerimize sadece bugün değil, her daim devlet ve millet olarak müteşekkiriz. Öğretmenlerimiz ülkelerin, toplumların kalkınmasında gelişmesinde öncüdür. Öğretmenlik salt bir meslek olmanın ötesindedir. Dünyanın en onurlu en saygın mesleklerinden bir tanesidir. Öğretmenler dünyaya yön veren, dünyayı yöneten kişilerdir. Öğretmen deyince hoşgörü akla gelir. Çünkü öğretmenlerimiz gücünü sevgiden alır" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okunurken, şehit öğretmenlerin isimlerinin yer aldığı dövizler de sahnede taşındı. Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, kentte görev yapan öğretmenlerden oluşan koroya eşlik edip, birlikte türkü söyledi.



Ali Pehlivan, Şırnak, Güncel

Kaynak: DHA

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