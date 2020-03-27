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ŞIRNAK PTT şubesindeki yoğunlukta sosyal mesafe korundu

PTT şubesindeki yoğunlukta sosyal mesafe korunduŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, PTT şubesinde önünde yoğunluk oluşunca polis ekipleri devreye girdi.

27.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:44
PTT şubesindeki yoğunlukta sosyal mesafe korundu
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, PTT şubesinde önünde yoğunluk oluşunca polis ekipleri devreye girdi. Ekipler, bekleyenlerin 'sosyal mesafe'yi koruyarak sıraya girmesini sağladı.
Silopi ilçesinde, Şartlı Nakit Transferi kapsamında PTT'de dağıtılan eğitim yardımından yararlanmak isteyen kadınlar, koronavirüs tehdidine rağmen şubeye gitti. Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan PTT şubesine gelen kadınlar, yoğunluk oluşturdu. Bölgeye gelen polis ekipleri, bekleyenleri sosyal mesafeyi koruyarak sırada kalmaları yönünde uyardı. Kadınların birer metre mesafeyle beklemesini sağlayan polis ekipleri, zırhlı araçtan da uyarı anonsları yaptı.
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ŞIRNAK PTT şubesindeki yoğunlukta sosyal mesafe korundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Silopi, Polis, PTT, Güncel

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ŞIRNAK PTT şubesindeki yoğunlukta sosyal mesafe korundu

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