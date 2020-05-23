ŞIRNAK Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri yalnız kalmadı

Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri yalnız kalmadıŞIRNAK'n Silopi ilçesinde Türk Kızılayı'nca ramazan ayı süresince ihtiyaç sahibi bin 35 aileye gıda kolisi, 250 yetime de giyim yardımı yapıldı.

23.05.2020 16:31 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:36
Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri yalnız kalmadı
ŞIRNAK'n Silopi ilçesinde Türk Kızılayı'nca ramazan ayı süresince ihtiyaç sahibi bin 35 aileye gıda kolisi, 250 yetime de giyim yardımı yapıldı.
Kızılay Silopi Şubesi, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı. İlçe genelindeki mahalle, belde ve köylerde tespit edilen bin 350 aileye gıda kolisi ulaştıran Kızılay gönüllüleri, 250 yetim çocuğa da giyim yardımı yaparak sevindirdi.
İhtiyaç sahiplerinin yanı sıra Kızılay gönüllüleri, Habur Sınır Kapısı'nda bekleyen bin 250 TIR sürücüsüne de iftar yemeği ikram etti. ŞIRNAK Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri yalnız kalmadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Türk Kızılayı, Kızılay, Silopi, Güncel, Haber

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