Şırnak Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün Şırnak için sandığa giden vatandaşlar, Şırnak Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi BDP'den yana olmuştu. Peki, Şırnak seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Şırnak'da kim önde? Şırnak seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

ŞIRNAK 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Şırnak Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Mehmet Yarka Cumhur İttifakı adına seçime katılırken, CHP'den Osman Can'da Millet İttifakı adına yarışta yer alıyor. HDP'den Hişar Osal, DSP adına Altay Kırımlı, Saadet Partisi adına Orhan Ürün, TKP adına Seher Demiroğlu ve BTP adına da Emel Vurmaz Şırnak Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı. Yerel seçim sonuçlarına göre Şırnak'da açılan sandık sayısı 83 ve buna göre AKP'den Mehmet Yarka %61,52 oy aldı. HDP'den Hişar Osal'ın aldığı oy ise %35,14 olarak belirlendi.

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ŞIRNAK 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Şırnak 'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Şırnak'da 2014'deki yerel seçimlerde AK Parti adına Ahmet Hamdi Yıldırım, BDP adına Serhat Kadırhan aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre BDP % 59,55 oy oranı ile Şırnak Belediye Başkanlığı'nı kazandı. AK Parti ise % 29, 29 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. MHP adayı Nizar Zeyrek % 3, 18 oy oranı ile 3, HÜDAPAR'dan Halit Tatar% 2, 63 oy oranı ile 4. sırada yer aldı.

ŞIRNAK İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Şırnak belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Şırnak seçim sonuçları sayfamızı ziyaret edin.