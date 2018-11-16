Şırnak Şehidi Memleketine Uğurlandı

Şırnak
'ın Uludere
ilçesinde havan mermisinin eğitim atışı sırasında patlaması sonucu şehit olan Piyade
Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz için tören düzenlendi.
Törene, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu
, 23. Jandarma
Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt
Jandarma Komando
Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır
, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım
, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy
ve silah arkadaşları katıldı.
Şehit Kaçmaz'ın (24) naaşı, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığına getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından öz geçmişi okunarak, dualar edildi.
Dualar eşliğinde helallik alınmasının ardından Kaçmaz'ın cenazesi, arkadaşlarının omuzlarında taşınarak helikoptere konuldu ve Kahramanmaraş
'a uğurlandı. - ŞIRNAK
Uludere,Piyade,Şırnak