Şırnak Şehidinin Haberi Mersin'deki Ailesine Ulaştı

Şırnak
'ta PKK
'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Piyade
Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın Mersin
'deki ailesine acı haber ulaştı.
Şırnak'ta Görmeç köyü kırsalında, 23. Piyade Tümen Komutanlığınca gerçekleştirilen, 'Şehit Muhabere Yüzbaşı İlker Acar
Operasyonu'nda, Gabar Dağı
Geverkaya Tepe bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından daha önceden yerleştirilen basma düzenekli el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Operasyonda şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın şehadet haberi Mersin'deki ailesine ulaştı. Acı haber, şehidin Mersin'in Erdemli
ilçesi Esenpınar
Mahallesi'nde oturan ailesine, Kaymakamı Avni Kula
, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Mehmet Derin
ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü tarafından verildi.
Tek erkek evlatlarının şehadet haberi ile yıkılan baba Ayhan Doğan
ile anne Halime Doğan gözyaşlarına boğulurken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Anne
Doğan, oğlu ile operasyondan bir gün önce görüştüklerini belirterek, kendilerinden helallik istediğini söyledi. Yakınları ile mahalledeki vatandaşlar da Doğan ailesinin evine akın ederek taziye ziyaretinde bulundu.
İki çocuklu ailenin tek erkek evladı olan şehit Doğan'ın, yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Erdemli'de son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi. - MERSİN
Şırnak,Mersin
11 Kasım 2018 Pazar 18:00