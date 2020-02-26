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Şırnak Şenoba'da koronavirüs tehlikesine karşı av yasağı getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Şenoba beldesinde Irak, İran ve Suriye'den gelen hayvanlarda koronavirüs olabileceği ihtimaline karşı kanatlı hayvanların yasaklanması ikinci bir emre kadar yasaklandı.

26.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:04

'ın ilçesinin beldesinde, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla kanatlı hayvan avlanması yasaklandı.

TOPLANAN HEYET KARAR ALDI

Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, mahalle muhtarları ve ihtiyar heyeti ile yaptığı toplantıda Kovid-19 tehlikesi nedeniyle önlem alınmasını kararlaştırdı.

"AVLANMAK KESİNLİKLE YASAKTIR"

, İran ve Suriye ülkelerinden göç eden kanatlı hayvanların ilçe üzerinden geçtiği belirtilen kararda, şöyle denildi: "İlkbahar mevsiminde kanatlı hayvanlar bölgemize göç etmektedir. Bu hayvanlar sınırımıza komşu Irak, İran ve Suriye'den gelen hayvanlardır. Bu göç eden hayvanların bulaşıcı hastalık taşıma riski ve şüphesi olduğundan beldemiz mücavir sınırları içerisinde vatandaşlarının avlanmaları kesinlikle yasaklanmıştır. Belde sakinlerinin kendi çocuklarına ve çevresine sahip çıkmaları ve dikkatli olmaları önemle rica olunur."

Şırnak Şenoba'da koronavirüs tehlikesine karşı av yasağı getirildi

Uludere, Şırnak, Şenoba, Irak, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA


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