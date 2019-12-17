Haberler » Güncel » Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına 'Operasyonda Mükemmellik Ödülü' - Haber

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına "Operasyonda Mükemmellik Ödülü"

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Türk Hava Yolları (THY) tarafından "Operasyonda Mükemmellik Ödülü"ne layık görüldü.

17.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:44Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına
Şerafettin Elçi Havalimanı Türk Hava Yolları (THY) tarafından "Operasyonda Mükemmellik Ödülü"ne layık görüldü.

Havalimanında düzenlenen törene THY Yer İşletme Başkanı Murat Sami Yüzbaşı, Dış İstasyonlar Koordinasyon Müdürü Muhammed Sait Dağbakan, THY Bölge Müdürü Yusuf Dilberoğlu ve Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, havalimanı personeli, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
THY ve uçuşlara verdiği desteklerden ötürü Havalimanı Müdürü Şükrü Benek'e THY Yer İşletme Başkanı Murat Sami Yüzbaşı tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.
Törende konuşan Benek, her gün yüzlerce, her ay binlerce insana en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını belirterek, her ay binlerce kişinin seyahat etmek için tercih ettiği havalimanında personelin büyük bir özveri ile görev yaptığını belirtti.
Ödüle layık görülmelerine katkı sunan personeli kutlayan Benek, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nı bu ödüle layık gören THY yönetimine de teşekkür etti.

Şerafettin Elçi Havalimanı, Türk Hava Yolları, Şırnak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:12 Çiftlikköy'de gönüllü gençler fidan dikti - Haber
15:12 Almanya'da 12 binden fazla şiddet yanlısı aşırı sağcı bulunuyor - Haber
15:12 Kayseri'de Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı - Haber
15:08 Edremit Belediyesinden saç kesim hizmeti - Haber
15:06 Taban: "Gerekirse alternatif ulaşım sistemi kurarım" - Haber
14:02 İşte Diyanet'in bir devri sona erdirmesine sebep olan fotoğraf - Haber
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Haber
11:34 Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi - Haber
10:41 Apartmandaki garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
17.12.2019 15:19:04