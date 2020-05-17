ŞIRNAK SİLOPİ 9 metrekarelik odada antrenman yapıyor

9 metrekarelik odada antrenman yapıyorŞIRNAK'ta, 1960 Silopispor'da forma giyen Muhammed Can Özdemir (14), koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlarını evde 9 metrekarelik odasında yapıyor.

17.05.2020 09:40 | Son Güncelleme: 17.05.2020 09:44
9 metrekarelik odada antrenman yapıyor
ŞIRNAK'ta, 1960 Silopi spor'da forma giyen Muhammed Can Özdemir (14), koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlarını evde 9 metrekarelik odasında yapıyor. Parke taşları, çöp torbası ve su şişelerinden ağırlık yapıp kaldıran Muhammed'in hedefi, Süper Lig takımlarında oynayıp, milli takım forması giymek.
Silopi ilçesinde oturan Muhammed Can Özdemir, 1 yıl önce 1960 Silopispor U14 yaş grubuna seçildikten sonra takım kaptanı oldu. Özdemir daha sonra Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi (UYAFA) Şırnak takımı ve İspanya'da düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'na katıldı. Sivasspor tarafından yaz kampına çağrılan Özdemir, koronavirüs salgınından dolayı ertelenen lig ve antrenmanlar ile 20 yaş altı kişilere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesiyle idmanlarını evde yapmaya başladı. 9 metrekarelik odasında çöp poşetlerine doldurduğu kum, parke taşları ve pet şişelerinden yaptığı spor aletleri ile ağırlık çalışan Özdemir, yine aynı odada futbol topu ile duvar şutu ve kafa çalışması yapıyor. Özdemir ayrıca antrenmanlarına ağırlık yapabilmek için kitaplarıyla doldurduğu sırt çantasıyla çeşitli spor hareketleri yapıyor. İdmanını tamamladıktan sonra kitap okumayı da ihmal etmeyen Özdemir, evde sıkıldığı zamanlar ise pencereden sokağı izliyor. Milli futbolcu Cengiz Ünder gibi başarılı bir futbolcu olmak isteyen Özdemir, Süper Lig takımlarında ve milli takımda forma giymeyi hayal ediyor.
'İSPANYA'DA AVRUPA İKİNCİSİ OLDUK'
İspanya'da düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda Avrupa ikincisi olduklarını ifade eden Özdemir, "Silopi'ye döndüğümde Suat hocam beni Sivasspor seçmelerine gönderdi. Bana yazın gelmemi söylediler. Yazın Sivasspor seçmelerine gideceğim. Ailem bana çok destek oluyor. Ben de Cengiz Ünder gibi Avrupa'da oynamak istiyorum. Milli takımda oynamak istiyorum. Büyük hayallerim var. Süper Lig takımlarını görmek istiyorum. Büyük takımlarda oynamak istiyorum" dedi.
Baba Reşit Özdemir ise oğlunun başarılı olacağına inandığını belirterek, "İnşallah hedefine ulaşır. Okulda da başarılıdır. İnşallah sporda da başarılı çıkacak" diye konuştu. ŞIRNAK SİLOPİ 9 metrekarelik odada antrenman yapıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Muhammed Can, Şırnak, Silopi, Güncel, Haber

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