02.07.2019 14:55
Haberler » Güncel » Haber

ŞIRNAK Silopi'de '15 Temmuz' konferansı

Silopi'de '15 Temmuz' konferansıŞırnak'ın Silopi ilçesinde, '15 Temmuz' konulu konferans düzenlendi.

Silopi 'de '15 Temmuz' konferansı
Şırnak 'ın Silopi ilçesinde, '15 Temmuz' konulu konferans düzenlendi.
Silopi Meslek Yükseokulu tarafından 15 Temmuz konulu konferans düzenlendi. Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mehmet Emin Erkan, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, İlçe Jandarma Komutanı Cem Yalçın ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapılan konferansta darbe girişiminde yaşananların anlatıldığı kısa film gösterimi yapıldı.
Konferansta konuşan Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mehmet Emin Erkan, 15 Temmuz darbe girişiminin dış güçlerin de destek verdiğini ifade etti. Rektör Erkan, Bu darbe ve vesayet döneminin kapandığına inandığımız artık bu bitti bir daha olmaz dediğimiz anda musibet geldi. Dış güçler ve içerideki münafıkların ortaklaşa düzenlediği bir operasyondu. Türkiye 'nin güçlenmesine ülkemizin belli bir yerlere gelmesine ve içerideki iç huzuru, barışı Kürt'üyle, Türk'üyle bir ümmet olmanın, millet olmanın önüne engel olmak için böyle bir şeyler yapıldı. Biz bunları şimdi idrak ediyoruz. Ama yine de ümmet olmak, millet olmak neymiş yine gösterdik dedi.ŞIRNAK Silopi'de '15 Temmuz' konferansı
Kaynak: DHA
Şırnak , Silopi , Güncel

Son Dakika Haberleri
16:04 TİKA'dan enerji verimliliği eğitimine destek
16:04 Almanya Schengen vizesi başvuruları Malatya'dan yapılacak
16:04 Gönüllü kadavranın vasiyeti yerine getirilemedi
16:04 FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması davası
16:03 Köy düğününde motorlu testere ile temsili tıraş geleneği
16:03 DHA YURT BÜLTENİ - 16
16:02 Sahte alkolden ölenler son yolculuğuna uğurlandı