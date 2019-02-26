Şırnak Silopi'de 20 Dönümlük Alana Park

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Silopi'de 20 dönümlük alana parkŞırnak'ın Silopi ilçesinde belediye ve DİKA işbirliğiyle ilçe merkezinde 20 dönüm arazi üzerine koşu parkuru, spor ve piknik alanları bulunan park yapılıyor.İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) görevlendirme yapılan Silopi Belediyesi, terörden zarar gören ilçeye yatırımlarını sürdürüyor. Vatandaşların huzur, nezih ve sosyal yaşam alanlarına yönelik çalışmalar yapan Silopi Belediyesi, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) işbirliğinde Cumhuriyet Mahallesi'nde 20 dönüm arazi üzerinde, içerisinde su figürleri, spor alanları, koşu parkurları, bisiklet yolu, piknik alanı, basketbol ve voleybol semt sahaları bulunan çok amaçlı bir park yapıyor. Toplam maliyeti 1 milyon 200 bin TL'yi bulan parkın, Nisan ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.Alanda incelemede bulunan DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Bölgemiz genç bir nüfusa sahip ve özellikle dezavantajlı bir yer. Kadınlarımızın oturabileceği, gezebileceği sosyal aktivite yapabileceği yerler sınırlı. Sadece Silopi'de değil bizim bölgemizde sınırlı. Dolayısıyla her ne kadar ajansın asli görevi olmasa bile biz de bu sorunu bertaraf etmek için mutlaka bir çözüm üretmemiz gerekiyordu. İlgili belediyeden gelen projeyi biz değerlendirdik. Bittiği zaman yürüme alanları, spor alanları olsun özellikle kente katma değeri olan kenti güzelleştiren ve yaşam konforunu üst düzeye getiren bir çalışma olacak. 20 dönüm alanın üzerinde gerçekten bakıldığı zaman Silopi'de belki geç kalmış bir çalışmadır diye konuştu.