Şırnak Silopi'de Ay ve Yıldız Buluşması

Şırnak
'ın Silopi
ilçesinde bugün sabaha karşı gökyüzünde, ay ve yıldızın birbirine çok yakın gelmesi izleyenleri hayran bıraktı.
Silopi ilçesinde bugün sabah, saat 04.30'da bulutlu havaların arasında ortaya çıkan ay ve yıldız görenlerde hayranlık uyandırdı. Ay ve yıldızın çok yakınlaştığı gökyüzündeki görüntüsü ile Türk Bayrağı oluştu. Yağışlı ve parçalı bulutlu havada gerçekleşen buluşma, bulutların hareketi nedeniyle yaklaşık 25 dakika sürdü. Sadece tan vakti uyananların izlediyebildiği görsel şölen, kameralar tarafından da kayıt altına alındı.
Sabah,Şırnak,Silopi
04 Aralık 2018 Salı 12:15