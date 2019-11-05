Haberler » Güncel » Şırnak-silopi'de engelli lise öğrencisine akülü araç

Şırnak-silopi'de engelli lise öğrencisine akülü araç

Silopi'de engelli lise öğrencisine akülü araçŞırnak'ın Silopi ilçe Kaymakamı Sezer Işıktaş yürüme engelli lise öğrencisi Servet Munğan'a akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

05.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:58
Silopi'de engelli lise öğrencisine akülü araç
Şırnak'ın Silopi ilçe Kaymakamı Sezer Işıktaş yürüme engelli lise öğrencisi Servet Munğan'a akülü tekerlekli sandalye hediye etti.
Silopi Atatürk Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi yürüme engelli Servet Munğan için okul Müdürü İsmail Aslan, öğretmenlerle bir araya gelerek yardım kampanyası başlattı. İlçe kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün de destek verdiği kampanyada Munğan'a akülü tekerlekli sandalye temin edildi. Kaymakam Işıktaş, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Volkan Barış Sağlar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Servet Munğan'ın akülü tekerlekli sandalyeyi teslim etti.
Şırnak-silopi'de engelli lise öğrencisine akülü araç

Şırnak, Silopi, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
20:06 Aksaray merkezli 13 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
20:06 ABD'den Çin'e Uygur tepkisi
20:05 "Peygamberimiz ve Aile" konferansı
20:04 Van'da, terör örgütü PKK'ya ait 'mühimmat' ele geçirildi
20:04 Davutoğlu ve Babacan'ın görüştüğü Kürt siyasetçilerin isimleri belli oldu
20:04 Davutoğlu ve Babacan'ın görüştüğü Kürt siyasetçilerin isimleri belli oldu
19:21 Uzmanlardan "Vietnam tarçını" uyarısı: Hayati tehlike oluşturabilir
19:16 Balotelli'ye ırkçı hakarette bulunan tribün liderine 10 yıl ceza
18:52 İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı
18:36 Birleşmiş Milletler, Irak'taki gösterilerde 254 kişinin öldüğünü açıkladı
5.11.2019 20:08:53