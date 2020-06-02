Şırnak Silopi'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Silopi'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandıŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

02.06.2020 00:54 | Son Güncelleme: 02.06.2020 00:58
Silopi'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.
Silopi Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Sezer Işıktaş başkanlığında gerçekleşen toplantıda yeni kararlar aldı. Buna göre ilçe genelinde maske takma zorunluluğu getirildi. Kurul üyelerince alınan kararları içeren açıklamada şöyle denildi:
"İlçemiz genelinde dışarı çıkan herkes için maske takmanın zorunlu olmasına; bununla birlikte 04.04.2020 tarih ve 2020/11 sayılı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda, kamu kurumlarında ve insanların toplu olarak çalıştığı bütün iş yerlerinde çalışanların ve müşterilerin maske takma zorunluluğunun devam etmesine, yukarıda alınan kararlar doğrultusunda Kaymakamlığımız başkanlığındaki ilgili kurumlardan görevli personeller ve kolluk kuvvetleri ile gerekli planlamanın yapılması ve uygulanması konunun takip edilmesi, alınan kararlara uymayan iş yerleri ve vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir." Şırnak Silopi’de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Sezer Işıktaş, Silopi, Güncel, Haber

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