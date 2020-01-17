Haberler » Güncel » Şırnak silopi'de öğrencilerin karne heyecanı++ - Haber

Şırnak silopi'de öğrencilerin karne heyecanı++

Silopi'de öğrencilerin karne heyecanıŞIRNAK'ın Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, Irak sınırında bulunan köy okullarında eğitim gören öğrencilere karnelerini dağıttı, hediyeler verdi.

17.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:50
'de öğrencilerin karne heyecanı
ŞIRNAK'ın Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, sınırında bulunan köy okullarında eğitim gören öğrencilere karnelerini dağıttı, hediyeler verdi.
Silopi merkez ilçe ve köylerinde okuyan 41 bin 400 öğrenci bugün karnelerini aldı. Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal ile Ilıcalar, Buğdaylı ve Çiftlik köyündeki okullarını ziyaret ederek öğrencilere karne dağıttı.
Çiftlik Ortaokulu'nda karne ve hediye dağıtımında öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Işıktaş, yarıyıl tatilini iyi değerlendirmelerini istedi. Işıktaş, başarı belgesi verdiği öğrencilerden fen lisesini kazanma sözü aldı. Silopi Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal ise öğrencilere yarıyıl tatilinde kitap okumalarını tavsiye etti.
Şırnak silopi'de öğrencilerin karne heyecanı++

Sezer Işıktaş, Silopi, Irak, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

03:11  Yolcu otobüsü şarampole indi: 7 yaralı (2)
03:10  ABD'deki Türklerden Kaliforniya Valisine: "Ermeni terörist Sasunyan'ı serbest bırakma"
03:00  Düzce'de ahşap ev yandı
02:50  Evo Morales, seçimlerde partisini temsil edecek adayları açıkladı
02:44  Sivas'ta otobüs şarampole indi: 7 yaralı
20.01.2020 03:17:04